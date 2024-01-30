مسؤول بـ"التعليم": مدرسو مدارس المتفوقين “نخبة النخبة”

قال محمد عطية، مدير الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التعليم ومدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، إن مدارس المتفوقين “ستيم” توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، فمدارس ستيم تعكس الطلاب المتفوقين في تقديم تعليم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن هدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل.

أضاف مدير الإدارة المركزية بالمصروفات ومدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري، أن رؤيتنا في مدارس المتفوقين أن نسعى لبناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، لافتا إلى أننا نقوم بتوفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب تتطلعاتهم للمستقبل، ليكون جيل قادر على الابداع والابتكار.

مدرسو مدارس المتفوقين “نخبة النخبة”

وأكد عطية أن المدرسين في مدارس المتفوقين هم نخبة النخبة، قائلا: “مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين، لا بد أن يكون لديه حافز، المدرس مطالب أن يبحث عن المعلومة مش مجرد حصة للطلاب، فمعلم ستيم غير باقي المعلمين”.

تابع أن الإبداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس ستيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.

ووجه عطية الشكر لجميع العاملين بمدارس المتفوقين، وجميع المؤسسات التي توفر تعليم جيد لهؤلاء الطلاب.

وفي وقت سابق، شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس "STEM"، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.