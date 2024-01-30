الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسؤول بـ"التعليم": مدرسو مدارس المتفوقين “نخبة النخبة”

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

قال محمد عطية، مدير الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التعليم ومدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، إن مدارس المتفوقين “ستيم” توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، فمدارس ستيم تعكس الطلاب المتفوقين في تقديم تعليم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن هدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل.

أضاف مدير الإدارة المركزية بالمصروفات ومدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري، أن رؤيتنا في مدارس المتفوقين أن نسعى لبناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، لافتا إلى أننا نقوم بتوفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب تتطلعاتهم للمستقبل، ليكون جيل قادر على الابداع والابتكار.

وزير التعليم يشهد الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصرى (STEM) تحت عنوان "الواقع والطموحات"

مدرسو مدارس المتفوقين “نخبة النخبة”

وأكد عطية أن المدرسين في مدارس المتفوقين هم نخبة النخبة، قائلا: “مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين، لا بد أن يكون لديه حافز، المدرس مطالب أن يبحث عن المعلومة مش مجرد حصة للطلاب، فمعلم ستيم غير باقي المعلمين”.

تابع أن الإبداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس ستيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.

ووجه عطية الشكر لجميع العاملين بمدارس المتفوقين، وجميع المؤسسات التي توفر تعليم جيد لهؤلاء الطلاب.

txt

وزير التعليم: مدارس المتفوقين تعزز فرصة الطالب للالتحاق بسوق العمل

وفي وقت سابق، شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم  المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس "STEM"، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

مدارس المتفوقين جيل قادر على التفكير تعليم جيد مدارس ستيم تطوير مدارس STEM نظام التعليم المصري STEM

مواد متعلقة

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.. فرص للاختراع والابتكار

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

"سوء طعام ونت مقطوع".. شكاوى من مدرسة المتفوقين في المعادي.. و"التعليم" تحقق

إنشاء مدارس جديدة وقوافل تعليمية ومجموعات تقوية لدعم العملية التعليمية بسيناء

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم فى أسبوع.. انفوجراف

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل| هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة