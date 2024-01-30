ننشر توصيات مؤتمر تطوير نظام التعليم المصري stem الواقع والطموحات

فى ختام مؤتمر تطوير نظام التعليم المصري stem الواقع والطموحات، في اليوم الثاني لمؤتمر وزارة التربية والتعليم نظام التعليم المصري stem بين الواقع والطموحات، ناقشت الجلسات اهم التحديات وتعظيم المكتسبات التي تواجه نظام التعليم stem وكيفية دعم وتطوير والتوسع في هذا النوع النموذج التعليمي في وزارة التربية والتعليم.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر نظام التعليم " stem " في مصر تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن التوصيات الخاصة بالمؤتمر والتي جاءت أهمها كالآتي:

- إقامة مدرسة في كل محافظة بدون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب، حيث أن هذه المدارس تكون داخلي مما يتطلب تكلفة كبير للغاية وهذه من التحديات التي تواجه مدارس المتفوقين بالإضافة إلى تحديات أخرى والمعلم الذي يجب أن يكون على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين.

- وجود شراكات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال للتوسع في هذه المدارس.

- توفير منح للطلاب من خلال آليات للمنح مع وزارة التعليم العالي لأن طلاب هذه المدارس هم من يصنعوا الفارق.

- نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام حيث تم تطبيق المشروعات البحثية المطبقة فى مدارس المتفوقين الى التعليم العام وذلك من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية.

- تحويل مدارس إلى " stem " إلى" steam " بغرض إدخال الجوانب الفنية.

- توفير قاعدة بيانات خاصة بالطلبة والطالبات لمدارس ودعوتهم للاحتفال سنويا.

- إنشاء منصة على اليوتيوب للمشروعات الطلبة صندوق لحماية المبتكرين وحقوق الملكية للمشروعات.

- إنشاء مجلة الكترونية لنشر الأبحاث وتبادلها بين الجامعات.

- إنتاج كيانات إعداد أكاديمي وبرامج إعداد تأهيل المعلمين في الجامعات الخمسة.

- إدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

- تغيير مسمى مدارس ستيم steam بدلا من stem لتشمل المهارات الفنية والثقافية والتي تنمي القيم والعلوم الإنسانية للطلبة.

- لقاءات مستمرة مع الطلبة، في كل الدفعات السابقة والانتقاء الشديد، لتبادل القصص والثقافات والمواهب والخبرات العلمية، ليتم عملية التبادل المعرفي بين الاقران.



- عقد مسابقات دورية محلية وعالمية لتشجيع وتحفيز الطلبة على التعلم، والتنافس على تقديم مشروعات قومية.

- تبادل الزيارات بين طلاب المدارس، والتبادل المعرفي، وزيادة المنح للارتقاء بمستوى التعليم مدارس المتفوقين

- التعاون مع الجهات المختلفة لدمج مناهج لريادات الأعمال وتأسيس حضانات للفكر والإبداع.