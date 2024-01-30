"حجازي": استفدنا من نظام "stem" في مدارس التعليم العام

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعلم، وجاءت التكنولوجيا لتساعد الطالب على إنتاج المعرفة والمعلومات، مؤكدا أن هذا هو أساس الدراسة في مدارس stem، غذ لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب عن المعلومة.

أضاف حجازي، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أن نظام التعليم stem يواجه تحديات كثيرة وهي التكلفة العالية للمدارس من تجهيز والمعامل والبنية التحتية، موضحا أن المدارس الموجودة حاليا داخلية بها إعاشة كاملة وهي ذات تكلفة عالية، والتحدي الآخر هو توفير معلمين متميزين يدفعوا الطلاب نحو نواتج التعلم.

نجاح الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم

أشار الوزير إلى أن دمج المبادرات التي نجحت في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم لضمان تنفيذها بتغيير الوزير ومنها مبادرة مدارس stem، موضحا أنه تم الاستفادة بنظام التعليم في مدارس stem في مدارس التعليم العام منها إقرار مادة مشروعات بحثية على الطلاب بالمدارس الحكومية العادية وهي مادة اجتياز ولا تضاف للمجموع، مطالبا القائمين على مدارس stem بتدريب المعلمين على كيفية القيام بالمشروعات البحثية مع الطلاب، وتابع "معلم الفصل والمدرسة الأساس في معرفة الطالب ومهاراته".

وأكد وجود شراكات مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال التعليم، وضرب مثالا بالشراكات مع الجامعات في تدريب المعلمين وتوفير المنح للطلاب المتفوقين، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الرسمية الدولية.

التوسع في إنشاء مدرسة stem في كل محافظة

وأعلن عن اتجاه الوزارة للتوسع في إنشاء مدرسة stem في كل محافظة، وجعل بعضها بنظام اليوم الممتد بدلا من النظام الداخلي والإعاشة الكاملة لتقليل النفقات، ولكن مع الحفاظ على شروط اختيار الطلاب الدقيقة للالتحاق بهذه المدارس.