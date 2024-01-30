الثلاثاء 30 يناير 2024
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مصر

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والتكنولوجى مع سفيرة كولومبيا

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بآنا ميلينا موتيوس، سفيرة كولومبيا في مصر والوفد المُرافق لها؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين مصر وكولومبيا فى المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، لافتًا إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث العلمية بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية ونظيرتها في كولومبيا.

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وأشار الوزير إلى أهمية التعاون العلمي والبحثي مع كولومبيا، بما يخدم جهود تنمية الصناعة المصرية وتطويرها بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وجهود ربط التعليم الجامعي بمجتمع الصناعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، والتي تُمثل إحدى أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.

وأكد د. أيمن عاشور على الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملاءمة سوق العمل، مشيرًا إلى تنوع منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع للجامعات الدولية، إلى جانب التركيز على المسار الفني والتكنولوجي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الكولومبية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأكد الجانبان على أهمية تشجيع الطلاب الكولومبيين على الدراسة في الجامعات المصرية خاصة بعد التطور الكبير الذي تشهد المنظومة التعليمية في مصر، وتنوع الجامعات والاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يمكن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المصرية ضمن مبادرة "ادرس في مصر".

واتفق الجانبان على دراسة إمكانية تبادل الزيارات؛ للتوصل إلى أفضل السبل لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والكولومبية.

من جانبها، أعربت آنا ميلينا عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي يعكس عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكولومبيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر، مشيدة بالتطور الهائل والتوسع المتميز الذى تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشادت السفيرة بالخطوات التي تخطوها مصر لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من الجانب الكولومبي، أليخاندرو بوتيرو، نائب رئيس البعثة، والدكتور عبدالخالق محمد إسماعيل، منسق الشئون الثنائية.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي آنا ميلينا موتيوس مصر المجلس الأعلى للجامعات مصطفى رفعت أمين

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