تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٤، حيث يبدأ صرف مرتب فبراير 2024 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن ينتهي في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 المقبل.

جدول مرتبات شهر فبراير 2024

وكانت قد كشفت وزارة المالية عن جدول المرتبات الجديد لعام 2024، حيث أعلنت موعد صرف مرتبات شهر يناير ومرتبات شهر فبراير ومارس 2024، وذلك للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. أن اليوم الأول من صرف مرتبات شهر فبراير 2024، سيكون في يوم 22 من الشهر المقبل وذلك للجهات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، مديريات الطرق والنقل».

صرف مرتبات العاملين بالحكومة 2024

ويكون اليوم الثاني من صرف مرتب شهر فبراير 2024، في يوم 25 من الشهر المقبل لوزارات: «التعليم العالي، التخطيط، الاستثمار، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ويستمر صرف مرتبات شهر فبراير في أيام 26، 27، 28 من الشهر المقبل لكافة العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

مرتبات موظفي الحكومة بالدرجة الوظيفية 2024

تبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية السادسة، بمبلغ 4000 جنيه شهريًا.

- وتبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية الخامسة، بمبلغ 4500 جنيه شهريًا.

- تبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية الرابعة، بمبلغ 5000 جنيه شهريًا.

- تبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية الثالثة، بمبلغ 5500 جنيه شهريًا.

- تبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية الثانية، بمبلغ 6000 جنيه شهريًا.

- وتبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية الأولى، بمبلغ 6500 جنيه شهريًا.

- ستبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية المدير العام، بمبلغ 7000 جنيه شهريًا.

- تبدأ مرتبات شهر فبراير المقبل بالنسبة لموظفي الحكومة من حاملي الدرجة الوظيفية العليا، بمبلغ 8000 جنيه شهريًا.