على مدار 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة من العاملين في الجهات الحكومية الذين ينتظرون الكتاب الدوري لوزارة المالية ويوضح مواعيد صرف المرتبات لثلاث أشهر في حال لم يتم تغيير الموعد لاي مناسبات خاصة.

ونوضح في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية للعاملين بالجهات والهيئات الحكومية وجدول مرتبات العاملين لشهر فبراير 2024 والذي تم صرف منذ تطبيق الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير من الخميس 22 فبراير 2024 ويستمر حتى الأربعاء 28 فبراير 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية.

ويكون صرف المرتبات على مدار أيام حتى لا يحدث تكدس أو تزاحم على أماكن صرف المرتبات المعتادة للموظفين والعاملين ويمكن صرفها في أي وقت، وخاصة ماكينات الصرف الآلي في مختلف المحافظات.

جدول مرتبات شهر فبراير للعاملين 2024

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 11000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 9000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 8000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 7000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 6000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 5500 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 5000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 4500 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 4000 جنيه شهريًا.

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