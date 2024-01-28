الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

على مدار 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة من العاملين في الجهات الحكومية الذين ينتظرون الكتاب الدوري لوزارة المالية ويوضح مواعيد صرف المرتبات لثلاث أشهر في حال لم يتم تغيير الموعد لاي مناسبات خاصة.

ونوضح في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية للعاملين بالجهات والهيئات الحكومية وجدول مرتبات العاملين لشهر فبراير 2024 والذي تم صرف منذ تطبيق الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

موعد صرف مرتبات شهر فبراير  2024

يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير من الخميس 22 فبراير 2024 ويستمر حتى الأربعاء 28 فبراير 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية.

ويكون صرف المرتبات على مدار أيام حتى لا يحدث تكدس أو تزاحم على أماكن صرف المرتبات المعتادة للموظفين والعاملين ويمكن صرفها في أي وقت، وخاصة ماكينات الصرف الآلي في مختلف المحافظات. 

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جدول مرتبات شهر فبراير للعاملين 2024 

 

  • الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 11000 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة  9000 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 8000 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 7000 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 6000 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 5500 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 5000 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 4500 جنيه شهريًا

 

  • الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 4000 جنيه شهريًا.

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