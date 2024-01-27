تعرف على موعد صرف مرتبات فبراير 2024 للمعلمين

ننشر موعد صرف مرتبات فبراير 2024 للمعلمين، حيث يبحث الكثيرون عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد قيام وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يناير 2024 في المواعيد المقررة لها قبل إجازة عيد الشرطة الموافق الخميس 25 يناير.

موعد صرف مرتبات فبراير 2024 للمعلمين

وتحدد وزارة المالية عدة أيام لصرف المرتبات، وأيامًا أخرى من الشهر لصرف المتأخرات أو المستحقات المالية الأخرى بخلاف الرواتب.

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خلال 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22 فبراير 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه ( 22، 25، 26، 27، 28).

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 أيام تبدا يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

تعليمات وزارة المالية

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

زيادة المرتبات

ونفذت الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهي الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين خلال عام 2023.

زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص 2024

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص لتكون 3500 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (مع زيادة 100).

وسيتم تطبيق زيادة المرتبات لعام 2024 اعتبارًا من يناير المقبل، وذلك لجميع العاملين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 3500 جنيه.