الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا آداب عين شمس تستضيف اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية الآداب جامعة عين شمس، اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّحاد الجامعات العربيّة، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وضيافة  الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس.

يشارك في هذا الحدث الهام الذى يقام علي مدار يومى 30،31 يناير،عمداء كليات الآداب بجامعة عين شمس، جامعة القاهرة،جامعة المنصورة، ومن الأردن جامعة اليرموك، جامعة فيلادلفيا، جامعة جدار، الجامعة الأردنية، جامعة الطفيلة، جامعة جرش،جامعة آل البيت، جامعة إربد الأهلية، جامعة الزرقاء، جامعة مؤتة، جامعة العلوم التطبيقية.

كذلك يشارك في اجتماع الهيئة العمومية التاسع عشر للجمعية العلمية لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّحاد الجامعات العربيّة، جامعة النجاح بفلسطين، جامعة السلطان قابوس بعُمان، الجامعة العراقية بالعراق، جامعة الأنبار بالعراق،جامعة الجنان بلبنان، جامعة قطر من قطر،وكلية اللغة العربية وآدابها بجامعة ام القرى بالسعودية.

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ويستضيف الاجتماع نخبة من المسؤلين البارزين من بينهم: ا.د عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الأستاذ الدكتور محمّد العناقرة، الأمين العام للجمعية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء وعمداء كليات الآداب على مستوى جامعات الأردن، الإمارات، السعودية، العراق، عمان، لبنان،قطر، فلسطين ومصر.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيّة والمجلّة التي تصدر عن الجمعيّة (مجلّة اتحاد الجامعات العربيّة للآداب)،وكيفية تحسينها شكلًا ومضمونًا، إلى جانب اعتماد تخصصات الأبحاث المرسلة إلى المجلّة وكذلك اعتماد المجلّة لأغراض التّرقية في كلّيّات الآداب الأعضاء في الجمعيّة والاستشهاد بأبحاث المجلّة، ودخول المجلّة في قاعدة البيانات العالمية(Scopus).

كذلك سيتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العموميّة الثّامن عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب الذي عُقد بتاريخ 15 تشرين الثّاني/ نوفمبر 2022م إلى جانب عرض محضر اجتماع اللجنة التّنفيذيّة للجمعيّة الذي عقد في جامعة الجِنان بلبنان في الفترة من 18-19 شباط/ فبراير 2023م.

إلى جانب المصادقة على الموازنة الماليّة للجمعيّة لعام 2023م، المصادقة على التّقرير الإداريّ للجمعيّة لعام 2023م ومناقشة المؤتمر الدَّوليّ الثّاني للجمعيّة.

وتحديد موعد اجتماع الهيئة العموميّة القادم، والجهة المستضيفة للاجتماع. وكذلك موعد اجتماع اللجنة التّنفيذيّة القادم، والجهة المستضيفة للاجتماع.

 

 

الهيئة العمومية جامعة اليرموك جامعة جرش كلية الآداب جامعة عين شمس أخبار التعليم العالي

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