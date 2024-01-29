الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تربية نوعية عين شمس تشارك في الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشارك كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في فاعليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة،الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور  أسامة السيد عميد الكلية، وأ.د محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكانت فاعليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية قد بدأت يوم الأحد الموافق 2024/1/28 م فى رحاب جامعة بنها وتستمر حتى يوم الخميس 2024/2/1.

وتشارك كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بوفد رفيع المستوى يضم كل من  أ.م.د يحى الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية، الدكتور  أحمد سالم أستاذ التربية الموسيقية، دكتور مصطفى أمين مدرس تكنولوجيا التعليم، ماهر سالم أمين الكلية، علاء عبد المرضي مدير مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وفي سياق آخر في إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس، تنظم الكلية مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتور  هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

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تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث )، وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس الملتقى الإبداعى جامعة بنها وفد رفيع المستوي

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