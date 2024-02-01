الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم

جريدة الدستور

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن نتائج الفصل الدراسي الأول، الصف الثالث الإعدادي، في جميع المدارس الإعدادي اليوم.

وأشارت المديرية، في بيان صادر لها، إلى أنه سيتم قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بدءًا من يوم الأحد ٤ فبراير لمدة 15 يوم عمل.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبًا وطالبة، وحضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالبًا وطالبة، ونجح ١٤٥٩٤٧ طالبًا وطالبة. 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%.

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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط الحصول على نتيجة الإعدادية بالقاهرة إلكترونيًا

وأكد مدير المديرية أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

إتاحة نتائج الشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة 

وكانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، بجميع المدارس الإعدادية أمس.

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وكان قد اعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الأول الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

من المقرر أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير المقبل 2024.

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