نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الإلكتروني

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث جوجل، تزامنًا مع إعلان نتائج صفوف النقل، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024، بالمراحل التعليمية المختلفة.

بوابة التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي اختبارات الفصل الدراسي الأول 2024 بالرقم القومي، عبر بوابة التعليم الأساسي وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، الحصول على من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على بوابة التعليم الأساسي، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

ثانيا: الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب ،وكتابة البيانات المطلوبة الخاصة بك، واختيار المرحلة التعليمية.

ثالثًا: الضغط على نتائج الطلاب ، واختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

رابعا: كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد، وعرض نتائج الطلاب .

وبدأت المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي تباعًا.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

ومن جانبها، اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بجميع المدارس الثانوي.

واستقبال طلبات التظلمات من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤، ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم الجلوس

كما قامت مديريتي التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأتاحت المديريات التعليمية النتيجة عبر المواقع الالكترونية التابعه للمحافظات، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.