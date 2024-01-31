الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الإلكتروني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث جوجل، تزامنًا مع إعلان نتائج صفوف النقل، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024، بالمراحل التعليمية المختلفة.

بوابة التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس  

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي اختبارات الفصل الدراسي الأول 2024 بالرقم القومي، عبر بوابة التعليم الأساسي وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، الحصول على من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على بوابة التعليم الأساسي، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

ثانيا: الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب ،وكتابة  البيانات المطلوبة الخاصة بك، واختيار المرحلة التعليمية.

ثالثًا: الضغط على نتائج الطلاب ، واختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

رابعا: كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد، وعرض نتائج الطلاب .

وبدأت المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي تباعًا.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بعد اعتمادها.. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 

ومن جانبها، اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بجميع المدارس الثانوي.

واستقبال طلبات التظلمات من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤، ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

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هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم الجلوس 

كما قامت مديريتي التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأتاحت المديريات التعليمية النتيجة عبر المواقع الالكترونية التابعه للمحافظات، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية  من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

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الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

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شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

نتائج الطلاب نتائج الطلاب بالرقم القومي بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية نتائج صفوف النقل مديرية التربية والتعليم

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