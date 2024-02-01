الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ثامن أيامه.. زائرو معرض الكتاب يصطفون أمام عروض المسرح ( صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

توافد المئات من زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، في ثامن أيام المعرض، اليوم الخميس، حيث تجمع الزائرون أمام مسارح المعرض، وتفاعلوا مع العروض المقدمة والأغاني الوطنية.

والتقط رواد معرض الكتاب الصور التذكارية مع ذويهم وأصدقاهم أمام المسارح تخليدًا لذلك اليوم، وانتشرت البهجة والسعادة على وجوه الزائرين، خاصة الأطفال بعدما استمتعوا بالفقرات الاستعراضية المختلفة، وسط أجواء من البهجة والسرور.

 

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معرض القاهرة للكتاب يختتم أسبوعه الأول بما يقرب من 2.5 مليون زائر


معرض القاهرة الدولي للكتاب 


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة 70 دولة في المعرض


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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IMG-20240201-WA0163
IMG-20240201-WA0164
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معرض القاهره الدولي للكتاب دورته الـ55 معرض الكتاب الدورة الخامسة والخمسون افتتاح معرض الكتاب 2024

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