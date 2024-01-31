معرض القاهرة للكتاب يختتم أسبوعه الأول بما يقرب من 2.5 مليون زائر

اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أسبوعه الأول، مُحققًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وصل عدد زائريه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، نحو 394.433 زائر، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2.388.231 زائرًا.

نصنع المعرفة.. نصون الكلمة

وتقام الدورة الحالية لــمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، د.سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

وتقام فعاليات البرنامج الثقافي لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة.

واستحدثت اللجنة العليا لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام محور «مؤتمر اليوم الواحد»، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارتي الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة.

كما يحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة وهى «ديوان الشعر المصري» «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما يحل في ضيافة معرض القاهرة الدولي للكتاب، العشرات من كبار المثقفين والأدباء في العالم والوطن العربي، من بينهم الكاتب العراقي النرويجي محمد سيف المفتي والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المعرض رائع جدًا، خاصة استضافة الوفد النرويجي كانت لفتة رائعة وكأنه امتنان لكل ما قدمته النرويج في مكتبة الإسكندرية، والمشاريع الثقافية، فشكرًا لمصر استضافتها للنرويج ضيف شرف معرض الكتاب. من النرويج جئنا حاملين الحلم، نتمني بناء أواصر ثقافية وإنسانية مشتركة، فالثقافة لغة حوار، ونآمل أن نعزز هذه اللغة وبناء حوارات بين الكتاب والمترجمين ودور النشر على الجانبين، وبهذا نبني أواصر حقيقية، فشكرًا لكم وشكرًا لمصر ولمعرض القاهرة للكتاب.