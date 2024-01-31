مستقبل الصحافة الورقية| علاء عبد الهادي: معرض الكتاب يعكس عمق مصر الحضاري

تحدث الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب السابق، خلال ندوة حول مستقبل الصحافة الورقية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تستمر حتي 6 فبراير المقبل.

معرض القاهرة للكتاب يعكس روح مصر

بدايًة، عبر “عبد الهادي” عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الـ5 من معرض القاهرة للكتاب، مشددا علي أن المعرض يعكس عمق مصر التاريخي والحضاري وأري فيه مصر الحقيقية رغم الضغوط الاقتصادية التي تحيط بالجميع، فهو معبر عن عمق قوة مصر الناعمة ومنها الصحافة بصفة عامة.

وأوضح “عبد الهادي” أن بقاء الصحافة كوسيط مرهون بما تقدمه للقارئ من محتوي، عندما ظهرت الإذاعة لم تفقد الصحف رونقها، وعندما ظهر التلفزيون لم يزح الإذاعة بل طورت من أدائها وأسلوبها، حتي وصلت الآن لـ “البودكاست” مستفيدة من التطور التكنولوجي. وبناء عليه الصحافة الورقية مرهونة بما تقدمه للقارئ.

وتابع: مع تطور وظهور وسائط جديدة أصبحنا نري الجميع يقدمون أنفسههم علي أنهم إعلاميين وصحفيين.. فلماذا أنا كقارئ سأذهب إلي الصحافة الورقية حتي ولو كانت مجانية؟، ففي دول الخليج مثلا الصحف توزع مجانا بلا مقابل، ولا أوافق علي استيراد تجارب غريبة عن المجتمع والثقافة المصرية سواء من الهند أو اليابان، وعلي كصانع للـصحافة الورقية أن أقدم تجربتي الخالصة، فتجربة الصحافة المصرية ممتدة في التاريخ، وكانت الكلمة أو الجملة في صحيفة تغير وزارة وتقلب الدنيا، والكلمة لو فيها خطأ واحد مصر كلها كانت بتعرف، الكلمة كانت تغير في ذائقة الناس والقراء ومتلقين الصحافة الورقية بشكل عام.

وعن المتغيرات التي أفقدت الصحافة الورقية هذه القدرة علي التغيير والانتشار، قال الكاتب علاء عبد الهادي: "الآن هناك إعلام جديد ولكن بلا مرجعية، فعندما تريد التحقق من مدي صحة خبر ما لا تجد ما تريده، حتي وظيفة الصحفي أو الإعلامي صارت الآن عشوائية، فكل من امتلك صفحة أو قناة أو برنامج يطلق علي نفسه صفة الصحفي أو الإعلامي، نحن هنا أمام إعلام بدون مرجعية وهنا يختفي جوهر وروح رسالة الإعلامي والصحفي.

وشدد “عبد الهادي” أنه على الصحافة الورقية تقديم محتوى جيد للقارئ لمواجهة الصعوبات التي تواجهها.