عبد الرازق توفيق: بقاء الصحافة الورقية مرهون بما تقدمه من محتوي

بدأت ندوة “مستقبل الصحافة الورقية”، منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تستمر حتي 6 فبراير المقبل، وأكد خلالها المشاركون أن بقاء الصحافة الورقية مرهون بما تقدمه من محتوي.

التحديات التي تواجه الصحافة الورقية

في بداية الندوة، تحدث الكاتب الصحفي عبد الرزاق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عن التحديات التي تواجه الصحافة الورقية، مشيرا إلى أن من أبرزها “الخلل والضعف في منظومة التوزيع”.

وقال “عبد الرازق”: على سبيل المثال لدينا في مصر 57 مليون مواطن يعيشون في ريف وقري مصر، فهل منظومات التوزيع الموجودة لدينا الآن تصل إلى القري والنجوع أم تكتفي بالمدن الكبري والمراكز.

وضمن التحديات التي تواجه بقاء الصحافة الورقية أيضا، أضاف: "ارتفاع أسعار الورق حيث تجاوز سعر طن الورق 54 ألف للطن، أيضا ارتفاع أسعار الزنكات، وأسعار الأحبار".

واستطرد عبد الرازق توفيق حديثه: “أعتقد أن هناك إشكالية في سوء التوزيع في المدن الجديدة حتي أنه يقال إن 25% من المصريين يكونون في المصايف والمدن الساحلية خلال فصل الصيف، نحن لم نصل إليهم بالجورنال الورقي بالشكل المطلوب. وأعتقد أن التحديات كثية جدا بالنسبة للصحافة الورقية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، أيضا سعر الجورنال 3 جنيهات ولا أستطيع رفع سعره في حين أن تكلفته تفوق الـ 10 جنيهات”.

واختتم: “هنا أنا أتحدث بلسان الصحف القومية، مع كامل الاحترام للصحف الخاصة، ففي الإعلام أيضا من يصنعون الصحف الورقية، هم أيضا من يقدمون البرامج الإعلامية أو يتحدثون في المداخلات وغيرها، نجد لديهم أيضا مشكلة، فكل الأجيال التي تدير البرامج الإعلامية والإلكترونية هم أيضا أبناء الصحافة الورقية بالتالي، أعتقد أن علي الإعلام كما يجلد الصحافة الورقية، لابد أن يجلد الإعلام والصحافة الإلكترونية، فالصحافة الإلكترونية تتناول نفس الصياغات ونفس الأخبار. وإن كنت أري أن العلاقة بين الصحافة الورقية، والصحافة الإلكترونية ليست علاقة صراع بالعكس، ومن المهم أن نوجد صيغة للتكامل والتمازج، وكل منهما يستفيد من الآخر فكلاهما يكملا بعضهما البعض”.