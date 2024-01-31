"فى مواجهة المرآة" للمفكر المغربى عبد الله بوصوف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

في نسخته العربية وطبعة مصرية

يشارك المفكر المغربي دكتور عبد الله بو صوف، في فعاليات الدورة 55 لــ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بنسخة مصرية من كتابه المعنون “في مواجهة المرآة”، والصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع.

بوصوف يترافع عن صورة المغرب بمعرض الكتاب

والكتاب الصادر عن دار روافد للنشر وضمن إصداراتها التي تشارك من خلالها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، هو الطبعة المصرية لكتاب المفكر المغربي دكتور دكتور عبد الله بوصوف، تحت عنوان “في مواجهة المرآة.. مرافعة من أجل سياسة عمومية لصورة المغرب"، ترجم الكتاب إلى اللغة العربية وقدم له مواطنه الباحث المغربي عياد أبلال.

وبحسب الناشر: "ويأتي هذا الكتاب الفريد من نوعه، والذي ترجمه وقدم له الأنثربولوجي المغربي عياد أبلال في سياق تفكيك صورة المغرب في المتخيل الداخلي والخارجي، متتبعا المسارات التاريخية والأنثربولوجية لهذه الصورة، حيث يمكن اعتبار هذا الكتاب بمثابة مرافعة معرفية من أجل صورة المغرب، حيث يقترح أوليات ورؤى معرفية للنهوض بصورة المغرب والترافع من أجلها، خاصة وأن المغرب يتوفر تاريخيا على مؤهلات وإمكانيات ثقافية وحضارية تؤهله ليكون أحد أهم البوابات الحضارية والثقافية للعالم المعاصر.

الكتاب بالنظر إلى أهميته التأسيسية يعتبر وثيقة مهمة يجب أن تكون خطة طريق للسياسيين والفاعلين بمختلف مجالات اشتغالهم.



صورة المغرب بعيون عبد الله بوصوف

وفي تقديم الأنثربولوجي عياد أبلال للكتاب والمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يذهب إلى أن: "الكتابة عن صورة المغرب عند المفكر المغربي عبد الله بوصوف كتابة مخضبة بالكثير من المعرفة والأمل والاعتزاز بالهوية المغربية. ولذلك، فترجمة هذا المفكر إلى اللغة العربية كما إلى باقي اللغات العالمية، هي ترجمة في العمق لتاريخ طويل من الانتماء الفكري والثقافي، ولهوية متجذرة في التاريخ الكوني، وهي بتعبير آخر ترجمة للمشاعر والأحاسيس التي يصعب نقلها بدفئها الدافق إلى اللغات الأخرى.

ويضيف “أبلال”: فمن صورة الذات كما تدركها الأنا العالقة في تناقض الغيرية المحكومة بالمصالح الاستراتيجية، وأحكام القيمة، إلى وضع تصور مستقبلي للسياسات العمومية، التي لا تنفصل عن صورة الدولة-الأمة، حيث تنتصب قامة المغرب والمغاربة في متن عبد الله بوصوف الكتابي ومنجزه الفكري، تكتمل الوحدات الضوئية للصورة النموذجية التي يرسمها بوصوف في متن هذا الكتاب، باعتباره مرافعة فكرية باذخة عن صورة المغرب.

يشار إلى أن الدورة الخامسة والخمسين لــ معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلي 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما كاتب الأطفال يعقوب الشاروني فقد اختير ليكون شخصية معرض الطفل.

وقد استحدث بــ معرض القاهرة الدولي للكتاب، محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

كما يحتفي المعرض بمشروعات ثقافية جديدة: «ديوان الشعر المصري»، و«استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول»، وهي مشروعات استحدثتها هيئة الكتاب لترسيخ الفكر المصري في علاقته بالعالم أجمع.