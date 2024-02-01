الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس محو الأمية يكرم الحاجة عائشة 85 عامًا لتحررها من الأمية بمحافظة المنوفية

رئيس محو الآمية
رئيس محو الآمية

تعد مشكة الأمية من أكبر المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، ولأن الهيئة العامة لتعليم الكبار، هى المسئولة عن التخطيط والتنسيق والمتابعة وعقد امتحانات، ومنح الشهادات، وفي إطار منظومة عمل الهيئة، والتزامًا بمسئولياتها القومية في تنسيق العمل بين جميع الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية، وبناء على توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجذب المزيد من الشراكات مع الجهات الشريكة المعنية ببرامج محو الأمية، عقد اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، اجتماعًا مع الجهات الشريكة وتكريم بعض الجهات الفاعلة في مجال محو الأمية بمحافظة المنوفية، وذلك أمس الثلاثاء، بحضور سحر سويلم مدير عام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية، كذلك تم تكريم الإدارات المتميزة بالفرع، والمدرسات اللاتي حققن أعلى نسب من المستهدف وتم توزيع شهادات محو أمية لمن تحرروا ومن بينهم الحاجة عائشة فاضل والتي تبلغ من العمر 85 عامًا.

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وفي كلمته أكد هيكل أن محافظة المنوفية من المحافظات التي تتميز بالعلماء والتعليم، وأن المحافظ اللواءإبراهيم أبوليمون، مهتم جدًا بمشروع محو الأمية بالمحافظة، وأنه داعم بكل قوة للمشروع وتم الاتفاق بأن نبدأ بمدينة تعلن خالية من الأمية في الوقت القريب تمهيدًا لإعلان محافظة المنوفية خالية من الأمية.

 

وأضاف هيكل بأن تعليم الكبار لم يقتصر على تعليم القراءة والكتابة فقط بل لابد من تعليم حرفة أو مهنة بجانب تعلمه القراءة والكتابة، فعلينا أن ننظر بمنظور التنمية الشاملة طبقًا لتعليمات القيادة السياسية بأهمية بناء البشر في الجمهورية الجديدة.

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وفي نهاية كلمته وجه رئيس هيئة محو الأمية، الشكر للحاجة عائشة فاضل التي محت أميتها وتبلغ من العمر 85 عامًا فلها كل الشكر والعرفان، كما وجه الشكر لكل الجهات الشريكة التي بدونها لا نستطيع أن نفعل شيئًا، كما وجه الشكر لسحر سويلم مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة ولجميع العاملين بالفرع.

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