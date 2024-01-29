خالد شعيب: محافظة مطروح تتكفل بمصروفات السيدات في "محو الأمية"

رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للمحافظة، ومقدما الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على دعمه المتواصل والتعاون مع جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الصحة بمحافظة مطروح.

وأكد شعيب على جهود المحافظة المستمرة ودعمها لملف تقديم مزيد من الخدمات لتحسين خصائص السكان من تعليم وصحة وغيرها، مع تقديم كافة التيسيرات والحلول فى ضوء الإمكانات المتاحة للحد من التسرب من التعليم بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة نظرا لاتساع محافظة مطروح، مع تفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة للتوسع فى الفصول المجتمعية ومبادرات محو الأمية، مؤكدا على وعى المجتمع المطروحى التام بأهمية التعليم وخاصة الفتيات مع مراعاة العادات والتقاليد عند وضع الخطط.

صحة المرأة والطفل



ووجه محافظ مطروح بعدد من الحلول ومنها تحويل مجمع المدارس الجديد بالريفية بمرسي مطروح، من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوى بالمدرسة البنين ومدرسة البنات كذلك التأكيد على تكليف طبيبات بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات المتخصصة مع توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية وغيرها للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية ويحافظ على حقوقها وينمى المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، وبهدف تحسين الخصائص السكانية مؤكدا علي تكفل المحافظة بمصروفات السيدات دارسي محو الأمية للتحفيز على استكمال مسيرة تعليمهن.

تنفيذ خطة على النطاق المحلى

يذكر أن اللقاء فى إطار مبادرة على مستوى الجمهورية تنفيذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى مع تنفيذ خطة على النطاق المحلى وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية. مع وضع مؤشر للتقييم والمتابعة يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز إقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر 2030 كما تم التأكيد على أن متابعة وتقييم مؤشرات الخطة سيكون لامركزيا من خلال أجهزة المحافظة المعنية مع المتابعة. الشهرية وعرض تقرير كل ثلاث أشهر للعرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال إستقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والوفد المرافق من وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان رؤساء ومديري القطاعات بحضورالعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعمدة سعد كويلة، وذلك فى إطار زيارتهم الثانية خلال هذا الشهر لمناقشة وضع خطة لتحسين الخصائص السكانية بمحافظة مطروح.

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