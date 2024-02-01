"التعليم" تفتتح بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع المقبل، بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة منى يحيى مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية بالوزارة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم البطولة في محافظة الوادي الجديد، بمشاركة طلاب ألعاب القوى وكرة الطائرة وكرة القدم والهوكى والمصارعة الحرة والكاراتيه، حيث تم تكريم الطلاب المشاركين فى البطولة.

على صعيد آخر، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، بما يسهم فى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى النائية، قد وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن ١٢٠٠ م٢ بالمدن القائمة لاستيعاب مدرسة للتعليم الأساسي لغات فقط أسوة بالمدارس العربي.

وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه في حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة ١٢٠٠ م٢ فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق، من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.