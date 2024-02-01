موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024، زادت بشأنه محركات البحث المتواجدة حاليًا على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، من أجل معرفة موعد التيرم الثاني، تزامنًا مع بدأ إجازة منتصف العام الدراسي، وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

موعد انطلاق الترم الثاني 2024

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تباعًا.

و وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

من المقرر، أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير القادم 2024.

مدة الفصل الدراسي الثاني

ويستغرق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023\2024، 3 شهور وينتهي الترم الثاني لكافة الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024.

موعد إنتهاء الفصل الدراسي الثاني

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024، من المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني وفقًا لطبيعة كل محافظة، ولكن من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس الموافق ٦ يونيو لعام 2024.

استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني

وتبدأ المدارس، التجهيزات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، استعداد لاستقبال الطلاب والمعلمين والمعلمات والعاملين بالمدارس، بعد انتهاء إجازة نصف العام.