عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد أن ازداد البحث عنها خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتمادها رسميًا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، وبلغت نسبة النجاح 83.6٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ويقدم "الدستور"، عبر خدمات الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية الغام الدراسي الأول والتى تزايد البحث عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب، وذلك عبر الاستعلام من خلال رقم الجلوس لظهور النتيجة لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي بالإسكندرية عبر الدستور

يمكنك الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي بالإسكندرية الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية، وذلك عقب ظهورها رسميًا بالمحافظة برقم الجلوس عبر الخطوات التالية:

-الدخول على الرابط التالي

https://natiga.dostor.org/70/

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

-تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية للطالب.



محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي



واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وانتهت في 24 من يناير الجاري، وذلك وسط استعدادات مكثفة خلال أيام الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة ملائمة للطلاب.

106ألف طالب بالشهادة الإعدادية



وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية 106648 طالبًـا أدوا امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.