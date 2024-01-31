الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يتزايد التوتر والقلق مع قرب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي ويكثر التساؤل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر جوجل، وهذا ما يدفع الالآف من الطلاب وأولياء الأمور للبحث حول موعد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس 

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ومن المقرر أن ستعتمد كل مديرية تعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 برقم الجلوس والاسم قبل إعلانها رسميًا، ومن المفترض أن ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم في 2024 بمطلع شهر فبراير القادم، أي في الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء الكنترولات من جميع أعمال التصحيح والمراجعة عليها والتجميع للدرجات ونتائج الإدارات التعليمية في العاصمة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسم ورقم الجلوس 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادى 2024 برقم الجلوس والاسم، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد كافة درجات الطلاب، وستظهر نتيجة الصف الثالثة الإعدادي برقم الجلوس والاسم طبقا لطبيعة كل محافظة بمستوي الجمهورية.

رابط نتيجة الصف الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والإسم 2024

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
  2. ثم قم باختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.
  3. قم بتحديد المحافظة التابعة لها.
  4. قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  5. قم بالضغط على ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024 عبر الضغط على الرابط التالي: من هنا.

بوابة التعليم الأساسى.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 بالرقم القومى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

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توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

  • ويتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في الفصل الدراسي الأول، بإجمالي مجموع المواد 140 كالتالي:
    مادة اللغة العربية 40 درجة
    اللغة الأجنبية الاولى 30 درجة
    مادة الرياضيات 30 درجة
    الدراسات الاجتماعية 20 درجة
    مادة العلوم 20 درجة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الشهادة الاعدادية وخطوات الحصول عليها

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