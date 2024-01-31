الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الثانوي"ترم أول" بالرقم القومى 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي"ترم أول" بالرقم القومي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الأيام الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024، وذلك لخدمة الطلب أولياء الأمور  من خلال اتباع عدد من الإجراءات وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني من خلال الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/

الدخول إلى قسم"نتيجة الطلاب".
تحديد الفصل وذلك من خلال اختيار الفصل الدراسي الأول.
اختيار الصف الثانى الثانوي.
إدخال رقم جلوس الطالب  بشكل دقيق في الخانة  المحددة.
الضغط على كلمة "الاستعلام".
تظهر النتيجة على الشاشة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

التقديرات بديلًا عن درجات الصف الثاني الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  من خلال منشور سابق لها على موقعها الإلكتروني بأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي  ستكون على هيئة تقديرات وليس درجات، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة قامت بتحديد نسب مئوية لكل تقدير وجاء كالتالي:

تقدير امتياز

في حالة حصل الطالب على درجة تتراوح بين 85 إلى 100 درجة في هذه الحالة يكون تقدير الطالب امتياز.

جيد جدًا 
إذا كانت درجة الطالب  تتراوح من 65 إلى 85 درجة يكون تقديره جيد جدًا.

تقدير جيد
تقدير جيد يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته تتراوح بين 50 إلى 65 درجة.

تقدير ضعيف 
تقدير ضعيف يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته 50 درجة أو أقل من ذلك.

txt

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة

txt

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

يذكر أنه يتم نشر النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والخاصة ببوابة الثانوية العامة، حيث يتم عن  طريقه الحصول على الدرجات في جميع المواد الدراسية، وكذلك التسجيل في المرحلة الثانوية واختيار القسم الأدبي أو العلمي كل ذلك يتم من خلال من المنزل تسهيلًا على الطلاب.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي الصف الثاني الثانوي التربية والتعليم

مواد متعلقة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى