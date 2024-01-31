رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الثانوي"ترم أول" بالرقم القومى 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي"ترم أول" بالرقم القومي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الأيام الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024، وذلك لخدمة الطلب أولياء الأمور من خلال اتباع عدد من الإجراءات وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني من خلال الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/

الدخول إلى قسم"نتيجة الطلاب".

تحديد الفصل وذلك من خلال اختيار الفصل الدراسي الأول.

اختيار الصف الثانى الثانوي.

إدخال رقم جلوس الطالب بشكل دقيق في الخانة المحددة.

الضغط على كلمة "الاستعلام".

تظهر النتيجة على الشاشة.

التقديرات بديلًا عن درجات الصف الثاني الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال منشور سابق لها على موقعها الإلكتروني بأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على هيئة تقديرات وليس درجات، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة قامت بتحديد نسب مئوية لكل تقدير وجاء كالتالي:

تقدير امتياز

في حالة حصل الطالب على درجة تتراوح بين 85 إلى 100 درجة في هذه الحالة يكون تقدير الطالب امتياز.

جيد جدًا

إذا كانت درجة الطالب تتراوح من 65 إلى 85 درجة يكون تقديره جيد جدًا.

تقدير جيد

تقدير جيد يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته تتراوح بين 50 إلى 65 درجة.

تقدير ضعيف

تقدير ضعيف يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته 50 درجة أو أقل من ذلك.

يذكر أنه يتم نشر النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والخاصة ببوابة الثانوية العامة، حيث يتم عن طريقه الحصول على الدرجات في جميع المواد الدراسية، وكذلك التسجيل في المرحلة الثانوية واختيار القسم الأدبي أو العلمي كل ذلك يتم من خلال من المنزل تسهيلًا على الطلاب.

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