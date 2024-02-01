إقبال كبير على منتجات فرقة BTS الكورية في معرض الكتاب

شهدت منتجات دور النشر عن فرقة BTS الكورية الجنوبية إقبالاً كبيراً من جانب المراهقين في فعاليات الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يقول عمرو نصر الله، مسؤول دار "جنى" للنشر والتوزيع، إنّ الطلاب في سن المراهقة يقبلون على شراء كل ما يخص هذه الفرقة الكورية.

ويضيف لـ"الدستور": "أن الدار تبيع لا يقل عن 200 نسخة في اليوم من الـNote Book الخاص بالفرقة".

ويتابع: "أنا لا أعرف شيئاً عن هذه الفرقة غير إنها كورية، لكنني أسير خلف التريند، لذا طبعت صور الفرقة الكورية على منتجات الدار لجذب المراهقين".

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض.

ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضاً هذا العام.