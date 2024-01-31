الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"قومي الطفولة" يواجه التنمر بقاعة الطفل في معرض الكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

نشر المجلس القومى للطفولة والأمومة، لافتات فى قاعة الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، ضمن حملته لمواجهة التنمر ضد الأطفال.

كتب على اللافتات "التنمر أى حد ممكن يعدى بيه بس نقدر ننهيه"، كما قام المجلس أيضا بنشر لافتات عليها الخط الساخن الخاص باستقبال الشكاوى وذلك تحت عنوان "اتصل وقول مشكلتك"، فضلا عن نشر لافتات داخل قاعة الأطفال بمعرض الكتاب عليها الخط الساخن للطفل برقم 16000.

وحتى أمس الثلاثاء، سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربا بذلك من المليون الثاني خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، واقتراب العدد اليوم من كسر حاجز المليون الثاني خلال ستة أيام فحسب".

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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المجلس القومي للطفولة والأمومة قاعة الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض الكتاب 2024

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