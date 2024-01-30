كاتب مصري يشيد بالحضور الكبير في معرض الكتاب الـ 55

أشاد الكاتب المصري محمد عبد المقصود بالإقبال الكبيرعلى معرض الكتاب هذا العام، موكدا أنه يوجد اقبال كبيرعلى شراء الكتب، وان له كتاب في معرض الكتاب هذا العام بعنوان “حانة السيد دونوفان”.

وقال في تصريح خاص: رواية درامية تتحدث عن ما حدث في اسبانيا في فترة عام ١٩٧٣، وبالتحديد بعد مقتل رئيس وزراء اسبانيا لويس كاريرو بلانكو، كما ان الرواية متواجدة في صالة 2 جناح A35 دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.

يذكر ان كاتب مصري من مواليد القاهرة لعام ١٩٩١ م، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم “النقد والدراما” وله عدة اعمال روائية هي: “ ليلة ١٤ طوبة - ميراث الحب ” اما رواية “حانة السيد دونوفان” هو عمله الروائي الثالث.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.