السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسرح الجريمة.. لعبة جديدة لزوار معرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

في لافته جديدة من نوعها داخل معرض الكتاب تقوم الطالبة سلسبيل عمرو في السنة الأولى جامعة القاهرة بجذب زوار معرض الكتاب على مسرح الجريمة.

قالت سلسبيل إن مسرح الجريمة عبارة عن لعبة لزوار المعرض تابعة لدار فصلة، وأضافت أن هذه اللعبة تحفز التفكير وتشجع الإنسان على اكتشاف المتسبب في الجريمة فهي لعبة لها نوع من التحدي.

وأضافت سلسبيل خلال تصريحاتها أن العديد من الشباب يتوافدون علي شراء هذه اللعبة وحل الألغاز وأيضا الأطفال لما فيها من تحدي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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تخفيضات تصل إلى 20% على أسعار المؤلفات فى معرض الكتاب

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زوار معرض الكتاب مسرح الجريمة الشباب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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