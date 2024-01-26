طوابير مراهقين فى معرض الكتاب للحصول على رواية "الديبو" (صور)

توافد عدد كبير من المراهقين على معرض الكتاب لحضور حفل توقيع رواية الديبو، حيث تزاحم الشباب على سلالم المعرض حتى سقط منهم البعض نتيجة التزاحم.

وكان السر وراء هذا التزاحم هو حفل توقيع وندوة لكاتب يدعى محمد المأمون، حيث طرحت دار “ميثاق للنشر والتوزيع” الجزء الأول من رواية “الديبو” للكاتب والروائي المصري محمد المأمون الشهير بـ"الديبو"، للحجز حاليًا من خلال الدار.

محمد المأمون صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي قصص رعب بشكل مشوق، ورواية الديبو أيضًا تتضمن محتوى يشبه ما يقدمه في فيديوهاته على موقع يوتيوب، وتكشف الرواية عن أسرار وتجارب شخصية للكاتب، للدرجة التي يختلط فيه الأمر على القارئ، إذا كانت هذه قصة حقيقية أم من خيال المؤلف.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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