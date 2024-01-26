زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة فى ساحاته (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزوّار في يومه الثاني، مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأقبل زوّار معرض الكتاب على أداء صلاة الجمعة أثناء زيارتهم المعرض، واصطف المئات من الزوار خلف بعضهم ليؤدوا صلاة الجمعة، وجلسوا ليستمعوا للخطبة داخل ساحات المعرض.

وقام منذ قليل عدد من الشباب المنظمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في يومه الثاني، بفرش سجاد ونجيل صناعي أمام قاعتى 3 و4 استعدادًا لتأدية صلاة الجمعة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة

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زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة

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