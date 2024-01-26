الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة فى ساحاته (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزوّار في يومه الثاني، مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأقبل زوّار معرض الكتاب على أداء صلاة الجمعة أثناء زيارتهم المعرض، واصطف المئات من الزوار خلف بعضهم ليؤدوا صلاة الجمعة، وجلسوا ليستمعوا للخطبة داخل ساحات المعرض.

وقام منذ قليل عدد من الشباب المنظمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في يومه الثاني، بفرش سجاد ونجيل صناعي أمام قاعتى 3 و4 استعدادًا لتأدية صلاة الجمعة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
IMG-20240126-WA0018
IMG-20240126-WA0018
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة
IMG-20240126-WA0019
IMG-20240126-WA0019
IMG-20240126-WA0015
IMG-20240126-WA0015
صلاة الجمعة معرض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب زوار معرض الكتاب صلاة الجمعة في معرض الكت اب

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صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

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