الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم الثانى... إقبال جماهيرى على قاعة الطفل

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت قاعة الأطفال في معرض الكتاب إقبالًا جماهيريًا من الأطفال وأولياء أمورهم في اليوم الثاني لمعرض الكتاب.

وعبر أولياء أمور الأطفال عن إعجابهم بالتطور الذي يحدث في قاعة الأطفال كل عام، بالإضافة للتنوع في الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال.

وتُقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض للناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة ويبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا.

ويستحدث المعرض هذا العام محورًا جديدًا بعنوان «مؤتمر اليوم الواحد» يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر «تقنيات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر «الترجمة عن العربية- جسر للحضارة»، بمشاركة وزارتي الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر «الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة»، ومؤتمر «طه حسين»، ومؤتمر «نازك الملائكة».

كما يحتفى المعرض بمشروعات ثقافية جديدة منها: «ديوان الشعر المصري»، و«استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول»، وهى مشروعات استحدثتها هيئة الكتاب لترسيخ الفكر المصري في علاقته بالعالم أجمع.

ويلتزم المعرض بخطة الدولة فى دعم صناعة النشر والناشرين المصريين بشكل عام، فجرى تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات.. أما برنامج النشاط الثقافى فيُقام فى 7 قاعات، وصالة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة.

ويحرص البرنامج الثقافى للطفل، على بناء الطفل ثقافيًا، وتشكيل وعيه فى إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطنى، ويتناول البرنامج مجموعة من الفعاليات التى ستقدم داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل، منها الأنشطة القولية، والعروض الفنية، فضلًا عن عدد من البرامج يشارك فيها عدد كبير من مبدعى ورسامى وفنانى ثقافة الطفل فى القاهرة والمحافظات، إلى جانب حكايات عن البيئة، بالإضافة إلى وجود شاشة عرض سينمائية لتقديم فيديوهات لأفلام الكارتون، والأغانى، والمسرحيات، والعرائس، والأفلام التوعوية، وغيرها.

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قاعة الأطفال معرض الكتاب اليوم الثاني لمعرض الكتاب البرنامج الثقافي للطفل معرض الكتاب 2024

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