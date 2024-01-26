الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عرائس "هاند ميد" فى جناح "القومى للمرأة" بمعرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نظَّم جناح المجلس القومي للمرأة، فعالية لصناعة عرائس الهاند ميد في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن دورته الـ55.

ولاقت الفعالية إقبالًا كبيرًا من السيدات، وسط تفاعل منظمي الفعالية مع الحضور، حيث يتيح الجناح أخذ العرائس بعد تنفيذها.

وينظَّم الجناح على مدار المعرض فعاليات متنوعة، مثل صناعة عرائس قفازية، والرسم على الخزف، وصناعة الصابون والإكسسوارات.

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أطفال معرض القاهرة للكتاب يلتقطون صورًا تذكارية مع "حكاية لكل جيل" (صور)

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أنور مغيث: معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة للمثقف العربي

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب جناح المجلس القومي للمرأة إقبال كبير من السيدات المعرض فعاليات متنوعة

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