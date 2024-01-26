الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عرائس الماريونت تخطف أنظار الأطفال بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

خطفت عروض فرقة "عرائس الماريونت" والتي ينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثاني أيام دورته الـ55، أنظار جمهور وزوّار المعرض وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وجذبت العروض الترفيهية، خلال الساعات الأولى لمعرض الكتاب، أنظار جميع الزوّار وهي ضمن الفقرات المتعددة التي ينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، يأتي هذا الإقبال على قاعات السيرك والفنون المُختلفة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث حرص الجمهور على اصطحاب أطفالهم إلى المعرض ليقضوا يومًا جميلًا.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

 

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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IMG-20240126-WA0343
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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