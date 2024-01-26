ملاهى معرض الكتاب مقصد الصغار فى ثانى الأيام

جذبت ملاهي معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، أطفال ورواد المعرض، وسط ضحكات وسعادة ملأت أرجاء ساحات الحدائق الخضراء، في ثاني أيامه.

وتستمر المتنزهات الترفيهية في جذب الأطفال داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعروض الألعاب النارية، فضلًا عن الرسوم المتحركة التي تملأ الحدائق.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب