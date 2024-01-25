وثائق المرأة.. أبرز إصدارات اتحاد الناشرين التونسي

حرص اتحاد الناشرين التونسين على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية.

وقال نعمان الحامد، أحد المسؤولين عن جناح اتحاد الناشرين التونسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس لـ"الدستور" إن اتحاد الناشرين التونسين حرصوا على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، منوها:« أبرز إصدارات المعرض هو وثائق المرأة في الارشيف الوطني التونسي ».

وأضاف أن الكتاب يؤرشف الجهود والتضحيات التي بذلتها المرأة تونسية في التاريخ التونسي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.



وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.