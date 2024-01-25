الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وثائق المرأة.. أبرز إصدارات اتحاد الناشرين التونسي

كتاب وثائق المرأة
كتاب وثائق المرأة بمعرض الكتاب

حرص اتحاد الناشرين التونسين على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية.

وقال نعمان الحامد، أحد المسؤولين عن جناح اتحاد الناشرين التونسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس لـ"الدستور" إن اتحاد الناشرين التونسين حرصوا على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، منوها:« أبرز إصدارات المعرض هو وثائق المرأة في الارشيف الوطني التونسي ».

وأضاف أن الكتاب يؤرشف الجهود والتضحيات التي بذلتها المرأة تونسية في التاريخ التونسي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

txt

11 إصدارًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى معرض القاهرة للكتاب

 

 

 

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

جناح اتحاد الناشرين التونسين بمعرض الكتاب
جناح اتحاد الناشرين التونسين بمعرض الكتاب
معرض الكتاب الدورة الخامسة والخمسون معرض القاهره الدولي للكتاب الارشيف الوطني التونسي اتحاد الناشرين التونسين

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة