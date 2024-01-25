الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

معرض الكتاب.. أطعمة تساعدك على تجنب الشعور بالجوع خلال الجولات

فعاليات معرض القاهرة
فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتهافت الكثيرون على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب مع إنطلاق أولى فعالياته اليوم الخميس، حيث يقضي زوار المعرض اليوم بأكمله في التنقل للاستمتاع بتجربة شراء الكتب وحضور الفعاليات.

“الدستور” حرص في السطور التالية على رصد أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشعور بالجوع..

أطعمة تقلل من شعورك بالجوع 

تناول الفاكهة يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، فعلى سبيل المثال يقلل التفاح والموز من شعورك بالجوع على مدار اليوم.

يمكنك تناول الخضروات الورقية مثل “الخس والجرجير والجزر والخيار" فيساعد تناول تلك الأطعمة على الشعور بالشبع لفتارت طويلة نظرا لتوافر الألياف بها.

تناول المياه بكميات كبيرة خلال تجولك داخل معرض الكتاب، يساعدك على الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام وهو ما يسمعي الجوع الوهمي وهو شعورك بالرغبة فى تناول الطعام.

ويفضل تناول الزبادى فى حال شعورك بالجوع خاصة الزبادى اليونانى فيساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة.

خلال معرض الكتاب الحرص على تناولها لتقليل شعورك بالجوع شعورك بالجوع شعورك تقليل شعورك بالجوع معرض الكتاب وقضاء يوم كامل

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