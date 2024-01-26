أطفال معرض القاهرة للكتاب يلتقطون صورًا تذكارية مع "حكاية لكل جيل" (صور)

حرص الأطفال داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب على التقاط الصور داخل اللوحة التذكارية التي حملت اسم "حكاية لكل جيل"، بقاعة ٥ المخصصة للطفل ضمن فعاليات المعرض في دورته الـ55 المُقامة في مركز المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، فيما وقفت الأسر لالتقاط الصور التذكارية مع أبطال القصص الكرتونية.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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