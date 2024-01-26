الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيناء تنمية وتعمير.. أبرز إصدارات مؤسسة الفرسان فى معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

اهتمت مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع على المشاركة ببعض إصداراتها الهامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان أبرز إصداراتها سيناء تنمية وتعمير، وبطولات حرب أكتوبر، وتاريخ القدس.

أوضح أحمد عبدالله، أحد المسئولين عن جناح مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، لـ الدستور إن المؤسسة قررت المشاركة ببعض الإصدارات التاريخية والتوعوية للاطفال.

وأضاف أن المؤسسة قدمت خصومات على هذه الكتب، إذ يطرح 5 قصص تاريخية تعريفية للأطفال بقيمة 50 جنيهًا.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
سيناء معرض معرض الكتاب معرض القاهرة معرض الكتاب الدولي

مواد متعلقة

قافلة المشروع الوطنى للقراءة تجوب معرض الكتاب بأعلام مصر وفلسطين (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة