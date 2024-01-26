سيناء تنمية وتعمير.. أبرز إصدارات مؤسسة الفرسان فى معرض الكتاب

حرصت مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

اهتمت مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع على المشاركة ببعض إصداراتها الهامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان أبرز إصداراتها سيناء تنمية وتعمير، وبطولات حرب أكتوبر، وتاريخ القدس.

أوضح أحمد عبدالله، أحد المسئولين عن جناح مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، لـ الدستور إن المؤسسة قررت المشاركة ببعض الإصدارات التاريخية والتوعوية للاطفال.

وأضاف أن المؤسسة قدمت خصومات على هذه الكتب، إذ يطرح 5 قصص تاريخية تعريفية للأطفال بقيمة 50 جنيهًا.

معرض الكتاب

معرض الكتاب