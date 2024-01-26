"إكسسوارات فلسطين" تزين معرض الكتاب

تجمع عدد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقامة في مركز المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أمام طاولة لبيع الاكسسوارات والميداليات.

وخصصت دار خطوط الأردنية طاولة في جناحها الخاص لبيع الهدايا والميداليات والمفكرات، محفور عليها علم وخريطة فلسطين، وقد لفت هذا الأمر انتباه عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بشرائها.

وقالت ليليان محمد، من المسئولين عن جناح دار خطوط الأردنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لـ"الدستور"، إن ما يحدث في غزة كان دافعًا للدار لطرح هذه القطع التذكارية في المعرض، مشيرة إلى أن أغلب المواطنين رحبوا بها وأقبلوا على شرائها.

وأضافت أن الميدالية المحفور عليها علم فلسطين تباع بـ20 جنيهًا، والحجم الكبير منها بـ25 جنيهًا، بينما يتراوح سعر المفكرة بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.