سجاد ونجيل صناعى لتأدية صلاة الجمعة فى معرض الكتاب (صور)

قام منذ قليل عدد من شباب المنظمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في يومه الثاني، بفرش سجاد ونجيل صناعي أمام قاعات 3 و4 استعدادًا لتأدية صلاة الجمعة.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب