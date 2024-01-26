الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سجاد ونجيل صناعى لتأدية صلاة الجمعة فى معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قام منذ قليل عدد من شباب المنظمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في يومه الثاني، بفرش سجاد ونجيل صناعي أمام قاعات 3 و4 استعدادًا لتأدية صلاة الجمعة.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض 10 اصدارات في معرض الكتاب أبرز إصدارات هيئة الكتاب أجنحة هيئة الكتاب القاهرة الدولي

مواد متعلقة

خلال معرض الكتاب.. كيف تقسّم وقتك لتتمكن من الشراء بشكل سليم؟

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة