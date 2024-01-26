الأعمال الكاملة لغسان كنفاني في معرض الكتاب بـ350 جنيها

حرصت دار الخان للنشر والتوزيع على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

طرحت دار الخان للنشر والتوزيع الأعمال الكاملة للكاتب غسان كنفاني، والتي تنقسم لثلاث مجلدات، وبلغ سعرها 350 جنيها بعد الخصم.

وقالت أميرة محمد، أحد القائمين على جناح دار الخان للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، لـ"الدستور" إن الإقبال كبير جدا اليوم الجمعة، وهناك سحب كبير على مجموعة غسان كنفاني.

وتابعت: “تعلق القراء بغسان يجعله البطل دائما في كل معارض الكتاب، لذلك قررنا هذا العام طرح كافة أعماله في 3 مجلدات”.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.