طلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة: امتحان الكيمياء كان صعبا ويحتاج لوقت إضافي

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة منذ قليل، امتحان مادة الكيمياء للفصل الدراسي الأول.

رصدت الدستور، آراء الطلاب في امتحان مادة الكيمياء، وعن مستوى الأسئلة، قالت منى حسام، إن الامتحان كان يتضمن عددا من الأسئلة الصعبة والتي تحتاج للتفكير بشكل كبير، معقبة: «الامتحان كان صعب».

وأوضحت الطالبة حنان أشرف، أن الامتحان كان طويلا ويحتاج وقتا إضافيا كبيرا، وذلك لصعوبة الأسئلة.

وأضافت هبه حمدي، أن الامتحان كان يحتاج لوقت إضافي لأن أسئلته كانت طويلة.

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024، وينتهي طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.