أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي: بنك المعرفة زاد الوعي بالمذاكرة الإلكترونية

حرص عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، على الحضور لدعم الطلاب خلال تأديتهم الامتحانات.

التقت الدستور، عددا من أولياء الأمور للوقوف على مدى تقبل الطلاب للمذاكرة الإلكترونية، والمنصات الرقمية التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة.

قالت رباب عبدالغفور، ولي أمر الطالبة فريدة أحمد إن ابنتها تشيد بالمراجعات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة على منصتها، معقبة: “الطلاب لسه بيتعلموا بس الواضح أنهم مستجيبين للتعليم الإلكتروني”.

فيما أوضحت رباب حسام، ولي إمر الطالبة لوجينا أحمد، أن بنك المعرفة من أهم المنصات التي علمت الطلاب طرق المذاكرة الإلكترونية ونمت مهاراتهم.

وأشارت بسمة محمد، ولي أمر الطالبة هدى يوسف، إلى أن التعليم الإلكتروني سهل على الطلاب الكثير من الجهود، ووفر تكاليف الدروس الخصوصية.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024، وينتهي الطلاب من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، في مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.