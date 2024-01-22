طلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة: امتحان الجغرافيا سلس وبسيط

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، أبوابها منذ قليل عقب انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحان مادة الجغرافيا للفصل الدراسي الأول.

ورصدت الدستور آراء الطلاب في امتحان مادة الجغرافيا، وعن مستوى الأسئلة، قالت الطالبة إسراء عيد، إن امتحان مادة الجغرافيا كان سهل جدا وفي متناول الطالب المتوسط، معقبة: «الامتحان كان سلس وبسيط».

وأوضحت الطالبة إيمان عبدالهادي، أن الامتحان بسيط جدا، منوهة أن الجغرافيا في الطبيعي تكون صعبة بعض الشيء لكن الامتحان اليوم، كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت الطالبة تسنيم عبداللطيف، أن الجغرافيا كانت سهلة وعوضت الطلاب عن صعوبة مادة الكيمياء.

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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