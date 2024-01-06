الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العيش الشمسي يتصدر المشهد في كنيسة الشهيد ابسخيرون القليني (صور)

حياة كريمة
حياة كريمة

تصدر العيش الشمسي المشهد داخل كنيسة الشهيد العظيم إبسخيرون القليني بمنطقة المنيب، وذلك خلال زيارة مبادرة حياة كريمة الرئاسية للكنيسة ومشاركة احتفالات عيد الميلاد.

 

وكانت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصت على زيارة كنيسة الشهيد العظيم إبسخيرون القليني في منطقة المنيب في محافظة الجيزة، وذلك من أجل توزيع الهدايا ومشاركة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد.

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أحد متطوعي حياة كريمة لـ الدستور: المبادرة تساعد البسطاء في كل مكان

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أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح تدق لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد

في إطار روح التآخي والتضامن الوطني، تستعد مبادرة حياة كريمة للمشاركة الفعّالة في احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المبادرة لتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

حياة كريمة

تعتبر مشاركة المتطوعين من مبادرة حياة كريمة في فعاليات الاحتفال بعيد القيامة خطوة نحو تعزيز روح المحبة والتآخي في المجتمع المصري، ومن الفرض أن يشارك المتطوعين فرحة الأطفال بتوزيع الهدايا والبالونات عليهم ضمن دور مؤسسة حياة كريمة المجتمعي.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع المصري، وتعكس هذه المبادرة روح المسؤولية الاجتماعية للمبادرة ورغبتها في المساهمة في بناء جسور التفاهم والحب بين المواطنين.

احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

تزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بها، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ وذلك في السابعة مساء بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترًا.

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احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح حياة كريمه العيش الشمسي المنيب كنيسة الشهيد العظيم ابسخيرون القليني مبادرة حياة كريمة الرئاسية

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