أطباء أم المصريين لـ"الدستور": مستعدون لمتحور كورزنا الجديد وأعراضه

أعلنت وزارة الصحة والسكان رصد بعض الحالات من المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا الجديد JN.1، لافتة إلى أنه متحور من سلالة BA.2.86 وهو أحد متحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكان اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم وأن تأثيره منخفض جدًا على الصحة العامة، وأشارت إلى أن 44٪ من إصابات كورونا في أمريكا حتى نصف ديسمبر الحالي بسببة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المحور الجديد من فيروس كورونا، لديه قابلية كبيرة على الانتشار مقارنة بغيرة من المتحورات الاخرى، ولكنه يعد من أضعف المتحورات تأثيرًا.

في الإطار، رصدت "الدستور" استعداد أطباء مستشفى أم المصريين في الجيزة، للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

قال الطبيب أحمد إبراهيم، اخصائي أمراض الباطنة، لـ"الدستور" إن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد JN.1 لا يوجد منه أي خطورة، فهو لم يتوفى بسببه أي حالة حتى الآن، موضحًا:« الفيروس ضعيف جدا، ولا يوجد ما يدعوا للقلق».

ونصح أخصائي أمراض الباطنة، في مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة والمزدحمة، منوها الحفاظ على نظافة الأيدي وتعقيمها أمر في غاية الأهمية لمنع انتشار الفيروس وتفشيه بشكل كبير.

التقط منه أطراف الحديث الطبيب سمير أحمد، استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي قائلًا لـ"الدستور" إن المتحور الجديد من كورونا المستجد كوفيد -19، JN.1، ينتشر بسرعة كبيرة وأعراضه ليست لها تأثير قوي على المرضى.

وأضاف أن أعراض المتحور الجديد JN.1، هي عبارة عن الحمى، والسعال، وضيق تنفس، وألم عضلات، والصداع، وفقدان التذوق والشم، وإلتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف.

مستشفي أم المصريين