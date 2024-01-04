الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطباء أم المصريين لـ"الدستور": مستعدون لمتحور كورزنا الجديد وأعراضه

مستشفي أم المصريين
مستشفي أم المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان رصد بعض الحالات من المصابين بالمتحور الجديد  لفيروس كورونا الجديد JN.1، لافتة إلى أنه متحور من سلالة BA.2.86 وهو أحد متحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكان اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم وأن تأثيره منخفض جدًا على الصحة العامة، وأشارت إلى أن  44٪ من إصابات كورونا  في أمريكا حتى نصف ديسمبر الحالي بسببة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المحور الجديد من فيروس كورونا، لديه قابلية كبيرة على الانتشار مقارنة بغيرة من المتحورات الاخرى، ولكنه يعد من أضعف المتحورات تأثيرًا.

في الإطار، رصدت "الدستور" استعداد أطباء مستشفى أم المصريين في الجيزة، للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

قال الطبيب أحمد إبراهيم، اخصائي أمراض الباطنة، لـ"الدستور" إن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد JN.1 لا يوجد منه أي خطورة، فهو لم يتوفى بسببه أي حالة حتى الآن، موضحًا:« الفيروس ضعيف جدا، ولا يوجد ما يدعوا للقلق».

ونصح أخصائي أمراض الباطنة، في مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة والمزدحمة، منوها الحفاظ على نظافة الأيدي وتعقيمها أمر في غاية الأهمية لمنع انتشار الفيروس وتفشيه بشكل كبير.

التقط منه أطراف الحديث الطبيب سمير أحمد، استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي قائلًا لـ"الدستور" إن المتحور الجديد من كورونا المستجد كوفيد -19، JN.1، ينتشر بسرعة كبيرة وأعراضه ليست لها تأثير قوي على المرضى.

وأضاف أن أعراض المتحور الجديد JN.1، هي عبارة عن الحمى، والسعال، وضيق تنفس، وألم عضلات، والصداع، وفقدان التذوق والشم، وإلتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف.

مستشفي أم المصريين
مستشفي أم المصريين
مستشفي أم المصريين
مستشفي أم المصريين
أم المصريين مستشفى أم المصريين مستشفي أم المصريين العام المتحور اطباء

مواد متعلقة

بعد إعلان وزارة الصحة.. طرق الوقاية من المتحور الجديد لكورونا

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنك مصر والأهلي 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

تفاصيل الشهادة الإدخارية الجديدة التى يصدرها بنك مصر

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار