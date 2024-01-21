أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي: الأحياء تحتاج مجهود كبير في مذاكرتها

افترش عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، الأرض أمام المدرسة للاطمئنان على أبنائهم خلال أدائهم امتحان مادة الأحياء اليوم.

في هذا السياق، رصدت "الدستور" مخاوف أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي من امتحان مادة الأحياء.

وقالت منى محمد والدة فاطمة محمود، إن مادة الأحياء من أصعب المواد التي يذاكرها طلاب الشعبة العلمية، وتحتاج لمذاكرة كبيرة.

وأضافت نيفين مجدي والدة الطالبة ساندي سامي إحدي طالبات الصف الثاني الثانوي، أن أسئلة مادة الأحياء من أصعب المواد التي يعاني خلال مذاكرتها طلاب الشعبة العلمية.

وأوضحت نورهان محمد، والدة الطالبة جيهان أشرف إحدي طالبات الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات في محافظة الجيزة، أن الطلاب يحاولون مذاكرة المواد العلمية رغم صعوبتها الكبيرة، قائلة: الأحياء صعبة جدًا وتحتاج مجهود كبير.

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي، يؤدي الطلاب السبت 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، والاثنين 15 يناير 2024، امتحان الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي"، ويوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" + الفيزياء "علمي".

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، الأحد 21 يناير 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"، الجغرافيا "أدبي" الأربعاء.

وينتهي جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة يوم 24 يناير 2024، جبر وتفاضل وحساب المثلثات.