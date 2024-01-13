السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي: لا نخشى إلا النحو

امتحانات
امتحانات

افترش عدد من  أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي، الثانوية للبنات تابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، الأرض أمام المدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب، خلال أدائهم امتحان مادة اللغة العربية.

في هذا السياق رصدت “الدستور”، مخاوف أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي للوقوف على مخاوفهم من امتحان مادة اللغة العربية.

قالت أمل محمد،  ولي أمر الطالبة فاطمة أحمد، إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة ل الدستور إن ابنتها ذاكرت بكد واجتهاد، ولكن أكثر ما تخشي منه هو قسم النحو.

التقطت منها أحلام عبدالفتاح، ولي أمر الطالبة نرمين محمد، إحدى الطالبات في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة  الجيزة، قائلة لـ الدستور إن النحو الوحيد الذي لا يوجد له طريقة لحفظ القطعه النحو، مشيره النحو صعب اوي.

فيما أوضحت نجوى أحمد، ولي أمر الطالبة اسماء عبدالعال، في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة ل الدستور  أنها تتمني أن يكون الامتحان سهل.

جدول امتحان الثانوية العامة

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي، يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير 2024  امتحان مادة اللغة العربية، والاثنين 15 يناير 2024، امتحان  الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي"، ويوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" + الفيزياء  "علمي".

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان  اللغة الأجنبية الاولى "عام"، والأحياء " علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الاجنبية الثانية "عام"،  تطبيقات الرياضيات "علمي"،  الجغرافيا "أدبي"الأربعاء.

وينتهي جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة يوم 24 يناير 2024، جبر وتفاضل وحساب المثلثات.

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امتحان مادة اللغة العربية الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة النحو امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي

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