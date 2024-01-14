الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الصف الأول الثانوي: الرياضيات بحاجة لتركيز والامتحان كان متوسط

جريدة الدستور

انتهي طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة منذ قليل من امتحان مادة الرياضيات.

وقالت أسماء محمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة  الجيزة، لـ"الدستور" إن امتحان مادة الرياضيات يتضمن بعض الأسئلة التي كانت بحاجة لتركيز كبير، معقلة :«كان محتاج وقت إضافي».

فيما أوضحت الطالبة نورهان محمد، لـ"الدستور" أن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، مشيرة إلى أنه كانت توجد بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لمجهود ذهني كبير.

وأشارت الطالبة سعاد إبراهيم، إلى أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024 بامتحان مادة اللغة العربية، ويوم الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادتي التاريخ والأحياء، يوم الإثنين 22 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

وينتهي طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024،  امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

received_696644802291948
received_696644802291948
received_2174898666195840
received_2174898666195840
مادة الرياضيات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة مدرسة مدرسة أحمد عرابي

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

100 يوم من العدوان| استشهاد 23968 شخص فى غزة وإصابة 60582 آخرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة