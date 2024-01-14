طلاب الصف الأول الثانوي: الرياضيات بحاجة لتركيز والامتحان كان متوسط

انتهي طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة منذ قليل من امتحان مادة الرياضيات.

وقالت أسماء محمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن امتحان مادة الرياضيات يتضمن بعض الأسئلة التي كانت بحاجة لتركيز كبير، معقلة :«كان محتاج وقت إضافي».

فيما أوضحت الطالبة نورهان محمد، لـ"الدستور" أن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، مشيرة إلى أنه كانت توجد بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لمجهود ذهني كبير.

وأشارت الطالبة سعاد إبراهيم، إلى أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024 بامتحان مادة اللغة العربية، ويوم الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادتي التاريخ والأحياء، يوم الإثنين 22 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

وينتهي طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

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