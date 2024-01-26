الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

2500 طالب وطالبة من الجيزة والقليوبية يشاركون في ثاني أيام معرض الكتاب

تواجد الطلاب بمعرض
تواجد الطلاب بمعرض الكتاب

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة، مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الخامسة والخمسون التي تمتد خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير 2024، بمشاركة أكثر من ١٢٠٠ دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية؛ وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والأدبية والثقافية.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور رضا حجازي وجه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة بالمعرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اليوم الثاني لفعاليات المعرض شهد مشاركة 2500 طالبا وطالبة من طلاب المدارس بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث قاموا بزيارة مختلف الأجنحة بالمعرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات يومية لطلاب المدارس للمعرض من مختلف المحافظات.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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تواجد الطلاب بمعرض الكتاب
تواجد الطلاب بمعرض الكتاب
تواجد الطلاب بمعرض الكتاب
تواجد الطلاب بمعرض الكتاب
تواجد الطلاب بمعرض الكتاب
تواجد الطلاب بمعرض الكتاب
الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب المدارس معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون فعاليات معرض الكتاب

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