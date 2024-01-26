زائرات بمعرض الكتاب تدعمن فلسطين بـ"الشال".. وجزء من أرباح "فصلة" للقضية

ارتدت زائرات لمعرض الكتاب، الشال الفلسطيني خلال تواجدهن في جناح دار فصلة، بالإضافة إلى العاملات في الدار أيضا، تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وقالت سلسبيل عمرو، تعمل في جناح الدار، إن هذه اللفتة نابعة من الفتيات العارضات في الدار للتذكير بالقضية الفلسطينية، وارتداء الشال الفلسطيني جزء من الدعم المعنوي للقضية الفلسطينية.

أيضا، قررت دار فصلة في معرض الكتاب تخصيص جزء من أرباحها لدعم القضية الفلسطينية.

وقالت بدور سيد، المسؤول الإعلامي عن دار فصلة: "هذا العام لدينا 80 إصدارًا، منها مترجمات وكتب تنمية ذاتية وبشرية، بالإضافة إلى جزء مخصص للتاريخ".

أضافت: “نحن ندعم القضية الفلسطينية، ولذلك قمنا بنشر العديد من الإصدارات التي تتحدث عنها، مثل كتاب (كارثة فلسطين العظمى) و(اليهود في تاريخ الحضارات الأولى) و(الصهيونية العالمية)”.

وتابعت خلال تصريحاتها الخاصة، غنها ستقوم بتخصيص صندوق للتبرع لصالح القضية الفلسطينية خلال الأيام المقبلة في معرض الكتاب، بالإضافة إلى التبرع بجزء من أرباحها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرِض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، فى يومه الأول وبلغ عدد الزوار207414، وحرصت خلاله الأسر المصرية على التوافد إليه من جميع محافظات الجمهورية، وبكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه لاجمهور.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهذا الإقبال المتميز، والذى يجسد مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة، والتأثيرات الإيجابية التى تُحدثها الثقافة والفنون فى نفوس ووجدان أبنائها، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه لبناء مجتمع متقدم، وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام، والزخم الجماهيرى، الذى يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التى يقدمها المعرض، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على استكمال رسالتها التنويرية، وتحقيق العدالة الثقافية للجميع.

كما أعرب الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب،عن سعادته، بهذا الإقبال الجماهيرى الكبير بأول أيام المعرض، بما يعكسه رغبة بناءة لدى الشعب المصرى على اكتساب المعرفة والحصول عليها فى ظل تحدياتنا الراهنة، مؤكدًا مواصلة الجهود إزاء تقديم أفضل خدمة ثقافية لجمهور المعرض خلال دورته الحالية، بما يخدم مستهدفات الدولة فى بناء الشخصية المصرية.

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة وتأتى هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.

معرض الكتاب